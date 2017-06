Stuttgart (dpa/lsw) - Parken auf Stuttgarts Straßen könnte demnächst teurer werden. Ein Sprecher der Stadt bestätigte auf Anfrage, dass dem Gemeinderat eine entsprechende Empfehlung vorgelegt werden soll. Wenn die Mehrheit im Herbst dafür stimmt, kommen deutliche Mehrkosten auf Autofahrer in der Landeshauptstadt zu. Im Gespräch ist ein Aufschlag zwischen 14 und 20 Prozent.

Die Stadt erhöhte erst im Oktober 2015 die Gebühren. Aktuell kostet ein Parkticket in der City 3,50 Euro in der Stunde. Bisher orientierte man sich an den Preisen des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart. „Künftig treten aber umwelt- und verkehrspolitische Gründe in den Vordergrund“ sagte der Sprecher.

Das Argument lautet, mit steigenden Tarifen lasse sich der Verkehr aus überlasteten Städten ablenken. Neben der Möglichkeit, Autos auf Distanz zu halten, würden die Einnahmen auch auf andere Weise dazu beitragen, die Lebensqualität zu erhöhen. In anderen Städten Baden-Württembergs sind Parkgebühren teils seit Jahren stabil, einige erwägen aber ebenfalls bereits Erhöhungen. Das ergab eine dpa-Umfrage. Auch dort geht es vor allem um die Eindämmung des zunehmenden innerstädtischen Straßenverkehrs.

