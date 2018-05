StuttgartDer Zug in Richtung Paketpostamt ist abgefahren. Es gibt keinen Rückfahrschein.“ Das hatte OB Fritz Kuhn (Grüne) noch vor wenigen Wochen jenen ins Stammbuch geschrieben, die die Eignung des Standorts für die geplante Interimsoper am Rosensteinpark infrage gestellt hatten. Da konnte Kuhn freilich noch nicht ahnen, welche Summen die auf Wunsch der Stadt eingeschalteten Gutachter für den Umzug sowie den Aus- und Umbau des Postumschlagzentrums an der Ehmannstraße ermitteln würden. Am Mittwoch musste der Rathauschef die Notbremse ziehen: 116 Millionen für ein Übergangsquartier während der auf fünf Jahre geschätzten Sanierungsdauer des Großen Hauses