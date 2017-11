Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Sturm und Starkregen: Der Deutsche Wetterdienst in Stuttgart hat am Sonntag für den Schwarzwald eine Unwetterwarnung herausgegeben. Für den Feldberg werden Orkanböen um die 130 Stundenkilometer erwartet. Auf über 1000 Meter Höhe bestehe extreme Gefahr wegen umherfliegender Gegenstände und umstürzender Bäume. Mit erheblichen Verkehrsbehinderungen sei daher zu rechnen, teilte der Wetterdienst mit. Die Temperaturen sollen zudem in der Nacht zum Montag in Lagen oberhalb 600 Meter auf unter null Grad sinken, so dass der Regen in Schnee übergehen werde und mit entsprechender Glätte zu rechnen sei. Die Meteorologen erwarten Schneehöhen zwischen 5 und 20 Zentimeter. Auch in tieferen Lagen könne Schneematsch Straßen rutschig werden lassen. In den tieferen Lagen blieben bei nassem Wetter die Temperaturen über dem Gefrierpunkt. Von Dienstag an soll es trocken sein, dafür aber sollen die Temperaturen kurzzeitig unter null Grad fallen.