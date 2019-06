Ordnungsamt nimmt Clubs ins Visier

Viele Tanzlokale in der Landeshauptstadt verfügen nicht über die erforderliche Konzession – Club-Betreiber tricksen

Viele Tanzläden in der Stadt haben dafür keine Konzession. Das Ice Café Adria, eine Bar, in der auch getanzt wird, hatte Ärger mit den Behörden und appelliert nun an seine Gäste, sich ruhig zu verhalten.