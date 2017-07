Stuttgart (ae) - Noch ist keine Entscheidung gefallen, an welchem Standort während der Renovierungszeit die künftige Interimsspielstätte für Oper und Staatstheater zu finden ist. Als die zwei aussichtsreichsten Optionen wurden zuletzt das ehemalige Paketpostamt in der Ehmannstraße und ein Grundstück beim Mercedes-Benz-Museum gehandelt. Letzterer Vorschlag stößt bei den Freien Wähler jedoch auf Bedenken. „Vielleicht wäre es ratsam, bei der Standortwahl auch zu berücksichtigen, dass der Hauptsponsor des Balletts ein Automobilhersteller ist, der in Zuffenhausen und nicht in Untertürkheim ansässig ist“, sagte der Fraktionsvorsitzende Jürgen