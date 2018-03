Stuttgart (dpa/lsw) - Erst warm, dann zu kalt und nun wieder warm: Der Dezember wartet auch in diesem Jahr mit Wetterkapriolen auf. Das ist nicht unüblich, wie das Wetteramt Stuttgart heute mitteilte. In den vergangenen Jahre habe es sich durchgesetzt, dass es in der letzten Dezemberwoche taut. „Das nennen wir dann Weihnachtstauwetter“, sagte Meteorologin Peggy Hofheinz. Für die diesjährigen Weihnachtstage erwartet die Wetter-Expertin zwischen fünf und sechs Grad. Der Wärmespitzenreiter war 1997 mit 16 Grad an Heiligabend. Im vergangenen Jahr war es an Weihnachten 5,8 Grad warm, 2004 knapp neun Grad und 2002 sogar 9,2 Grad.

