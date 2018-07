Anzeige

Stuttgart-Wangen (ots)Ein 55 Jahre alter VW-Fahrer hat am Montagabend (09.07.2018) an der Kreuzung Otto-Konz-Brücken/Am Westkai offenbar das Rotlicht missachtet, und ist in der Folge mit dem Smart eines 25-Jährigen kollidiert. Der 55-Jährige fuhr nach Polizeiangaben gegen 21.40 Uhr mit seinem weißen VW T5 über die Otto-Konz-Brücken in Richtung Untertürkheim. An der Kreuzung zur Straße Am Westkai missachtete er dabei offenbar die rote Ampel und kollidierte mit dem silbernen Smart des 25-Jährigen, der die Kreuzung aus Richtung Esslingen kommend überqueren wollte. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer schwer verletzt. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um die beiden Männer und brachten sie in Krankenhäuser. Es entstand Schaden in Höhe von rund 16.000 Euro Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.