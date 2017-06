Stuttgart-Nord (ots) - Ein 14 Jahre alter Junge hat sich am Montagmorgen bei einem Unfall an der Straße Am Kräherwald schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei wollte der 14-Jährige gegen 8.25 Uhr die Straße Am Kräherwald von der Waldseite in Richtung Herdweg überqueren, rannte, offenbar bei Rot, hinter einem Linienbus auf die Fahrbahn. und übersah das Auto eines 69-Jährigen, der einen Unfall nicht mehr verhindern konnte. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Junge über das auf der Gegenfahrbahn stehende Fahrzeug eines 79 Jahre alten Mannes. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 15.000 Euro.

