Stuttgart (red) - Entgegen dem bundesweiten Trend bleiben die Preise der Stadtwerke Stuttgart für Ökostrom auch 2018 stabil - und das zum dritten Mal in Folge, betont Martin Rau, Geschäftsführer der Stadtwerke Stuttgart Vertriebsgesellschaft. Das kommunale Unternehmen vertreibt ausschließlich Ökostrom. Seit 2016 liegt der Arbeitspreis für die Kilowattstunde bei 26,25 Cent. Preisstabilität sei unter den aktuellen Bedingungen keine Selbstverständlichkeit, erläutert Rau. „Der Anteil an gesetzlichen Steuern, Abgaben, Umlagen sowie regulierten Netzentgelten liegt bei über 80 Prozent. Das lässt kaum Spielraum“, so Rau. Ausgleichen könne man dies durch eine erfolgreiche Energiebeschaffungsstrategie. Auch für die Gaskunden der Stadtwerke Stuttgart bleiben die Preise 2018 trotz steigender Netzentgelte gleich.

Im kommenden Jahr beliefern die Stadtwerke erstmals städtische Liegenschaften mit Ökostrom. Bei einer europaweiten Ausschreibung der Landeshauptstadt zur Strombelieferung hat die Vertriebsgesellschaft den Zuschlag für das größte der drei ausgeschriebenen Lose gewonnen. Insgesamt liefern die Stadtwerke ab dem 1. Januar 2018 für drei Jahre jeweils rund 140 Millionen Kilowattstunden (kWh) Ökostrom - das entspricht in etwa dem Durchschnittsverbrauch von 50 000 Haushalten pro Jahr und machen mehr als drei Viertel der insgesamt von der Stadt ausgeschriebenen Strommenge aus. Die Stadtwerke Stuttgart beliefern ab bis Ende 2020 unter anderem das Katharinenhospital, das Kunstmuseum, das Rathaus, die meisten Schulen und auch die Klärwerke mit Strom.