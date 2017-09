Anzeige

(red) - Anfang September haben rund 300 Auszubildende ihre Berufsausbildung bei der Stadtverwaltung Stuttgart begonnen. Die Stadt beschäftigt derzeit insgesamt 736 Auszubildende und Studierende, hinzu kommen noch weitere 723 Personen im Ausbildungsbereich des Klinikums.

Oberbürgermeister Fritz Kuhn hat die neuen Auszubildenden im Großen Sitzungssaal in dieser Woche persönlich begrüßt und sie auch im Rathaus willkommen geheißen: „Sie haben die richtige Wahl getroffen, denn die Stadt Stuttgart bietet gute Ausbildungsplätze an. Mit über 40 verschiedenen Berufen ist die Stadtverwaltung einer der größten Ausbilder in der