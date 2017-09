Anzeige

Von Ingo Weiß





Stuttgart - Musikgeschichte schreibt Mike Rutherford seit 1967, seit er die Prog-Rock-Legende Genesis mitbegründete. Seit 1985 pflegt der Gitarrist, Bassist und Songwriter zudem seine zweite Band Mike & the Mechanics, die schon immer viel mehr war als nur sein Nebenprojekt. Seit 32 Jahren kann der 66-jährige Brite hier all jene Ideen verwirklichen, die ihm bei Genesis verwehrt blieben.

Sechs Jahre sind seit dem bislang letzten Studioalbum der Mechanics ins Land gezogen. „Let me fly“ heißt das neue Werk: das mittlerweile achte Studioalbum und das zweite der aktuellen Besetzung. Es ist ein Album, das artifiziellen Pop, Rock, geschmeidigen R&B und intensiven Soul zu einem bekömmlichen, radiotauglichen Gebräu vereint. Es ist, bei allem Reifegrad, ein wertkonservatives, eingängiges Popalbum geworden, das so auch schon 1995 hätte erscheinen können. Eigentlich könnte jeder Song auch vom damaligen „Beggar on a Beach of Gold“-Album ausgekoppelt sein - wenn da nicht die Stimmen von Andrew Roachford und Tim Howar erklängen, statt der von Paul Carrack und des 2000 verstorbenen Paul Young.

Die beiden Organe der sechsköpfigen Formation könnten nicht gegensätzlicher sein und machen gerade dadurch den Reiz des Mike & The Mechanics-Konzerts im Stuttgarter Theaterhaus aus. Hier der Brite Roachford, sonst Frontmann der gleichnamigen R&B-Band, der mit seiner samtigen Stimme kehligen Soul-Sound (und Keyboards) beisteuert und mit seinem voluminösen Organ so manchen Song auf ein neues Level hebt. Dort der kanadische Schauspieler, Tänzer und Sänger Tim Howar, der als rockröhrendes Energiebündel über die Bühne fegt und den Animateur gibt.

Entspannte Show

Mit ihren unterschiedlichen Temperamenten sorgen die beiden, die seit nahezu sieben Jahren Rutherford zur Seite stehen, für eine einheizende und gleichzeitig ungemein entspannte Show. Howar sorgt für die gute Rock-Laune. Der charismatische Roachford im weißen Sakko ist meist für die Balladen zuständig, wie für die betörende, unplugged gespielte Ballade „Wonder“. Einmal darf aber auch er so richtig aus sich raus. Mitreißend-energetisch zelebriert er regelrecht „Cuddly Toy“, das auch schon knapp 30 Jahre auf dem Buckel hat und Roachfords großer, eigenständiger Hit ist. Ab und an legen sie auch gut harmonierende Duett-Nummern hin wie bei „Get up“. In jedem Falle steuern sie die Mechanics aus den bonbonfarbenen Gewässern der Anfangstage in eine rauere, wenngleich fulminantere Strömung. Und das funktioniert mit ihnen großartig, egal ob vor Zehntausenden im Stadion oder vor 1200 im ausverkauften Saal T1.

Die erste Zeile der Soulballade „Let me Fly“ lautet „I don’t want to live without living“. Das ist das Motto des Abends: Spaß zu haben, auf der Bühne genauso wie im Publikum. Den emotionalen Titelsong macht sich Roachford am Piano brillant zu eigen. Auch die anderen neuen Songs wie der Opener „Are you ready“ und das unglaublich treibende „The Best is yet to come“, die sich nahtlos in das Gesamtwerk einreihen, sind erwachsene Pop- und Rocksongs mit eingängigen Melodien und charismatischen Vocals. Die vermeintliche Simplizität und Geschmeidigkeit der Musik täuscht aber nicht darüber hinweg, dass hier Stücke mit intelligenten und eigenständigen Arrangements transportiert werden. Das gilt insbesondere für die ein wenig aus dem Rahmen fallende, atmosphärische Ballade „High Life“, die das Sextett unplugged und geradezu minimalistisch performt.

Rutherford & Co. setzen zu Recht auf die Kraft der neuen Songs und klammern sich keinesfalls nur an den alten Hits fest. Nichtsdestotrotz müssen sie natürlich die Klassiker spielen. Und da können sie sich aus einem Füllhorn bedienen. Die Band hat schließlich Chartstürmer wie „Another Cup of Coffee“, „Silent Running“ von 1985, „A Beggar on a Beach of Gold“ und „Over my Shoulder“ geliefert. Echte Ohrwürmer sind das, großer, gefälliger Pop. Mit dem lebensbejahend-schmissigen Gute-Laune-Lovesong „All I need is a Miracle“ schließen sie das reguläre Set, mächtig funkt es dabei zwischen den endlich aufgestandenen Fans und der ungemein spiellaunigen Band. Es grenzt geradezu an Frevel, ein Mechancis-Konzert zu bestuhlen.

Ein bisschen Genesis aus der Spät-Ära gibt es dazwischen natürlich auch. Vom erfolgreichsten Genesis-Album „Invisible Touch“ (1986) das wuchtige, stark gefeierte Kalte-Krieg-Lied „Land of Confusion“, das wieder ganz gut in unsere Zeit passt, und „I Can’t Dance“ von 1991. Derweil Rutherford das weltbekannte Gitarrenintro fantastisch anschlägt, wird einem trotz Howars passender Stimme schlagartig bewusst, welch grandioser Sänger Phil Collins ist.

Kein Schnickschnack

Die aktuellen Mechanics sind die besten, die es je gab. Besser noch als 2015 an selber Stätte. Weil sie nicht mehr das Soloprojekt von Rutherford sind, sondern eine richtige Band, die sich mittlerweile blind versteht. Und sie brauchen in ihren 105 Minuten keinen Schnickschnack, keine übertriebene Bühnenshow, um den Fans einen wunderbaren Pop-, Soul- und R&B-Abend allererster Güte zu servieren. Fast alle stehen am Ende, singen, klatschen, tanzen und sind glücklich.

Mit „The Living Years“, dem hymnenartigen, episch-melancholischen Plädoyer für mehr Generationen-Verständigung, werden die Schlussakkorde eingeläutet. Noch ausgiebiger wird, weil angereichert mit Soli aller Instrumentalisten, das mitreißende „Word of Mouth“ in alle Himmelsrichtungen verstreut. Roachford hat dabei mit einer Stevie Wonder-Parodie („Superstition“) die Lacher auf seiner Seite, und Rutherford im feinen, grauen Tuch schüttelt, fast schon mit demonstrativer Lässigkeit und britischer Noblesse, ein paar Jimi-Hendrix-Licks aus dem Ärmel.

Er, der sich selbst nichts mehr beweisen muss, scheint überhaupt mit mehreren Gitarrensoli an diesem Abend zu „fliegen“. Etwas, was ihm bei Genesis stets unangenehm war.