StuttgartDie Aussagen der Experten klingen dramatisch: „Im Neubau ist in Stuttgart fast nichts da“, berichtet Steffen Bolenz, der stellvertretende Vorsitzende des städtischen Gutachterausschusses. Im gesamten Norden der Landeshauptstadt sowie im Bereich Neckar, damit meinen die Gutachter das Gebiet von Hedelfingen bis Weilimdorf, wurden im ersten Quartal 2018 lediglich zehn neue Eigentumswohnungen verkauft. Nur 63 waren es in der Gesamtstadt. „Seit 2005 waren wir in jedem Quartal im dreistelligen Bereich bei den Verkäufen im Neubau“, ergänzt Martin Weller, ebenfalls stellvertretender Vorsitzender der Gutachter. Und selbst davor habe man stets deutlich