NürtingenBis vor wenigen Tagen war der Unfallwagen noch im Netz zu finden: Hübsch in Szene gesetzt vor dem Neuen Schloss in Stuttgart konnten sich Autofans den Jaguar anschauen, der ab 149 Euro pro Tag vermietet wurde. Vor knapp zwei Wochen war der Wagen in einen tödlichen Unfall in Stuttgart verwickelt gewesen. Nun hat der Betreiber des Sportwagenverleihs in Nürtingen seine Facebook-Seite stillgelegt und seine Homepage leer geräumt. Nur noch der schwarze Hintergrund ist zu sehen – keine Adresse mehr, keine Preistabelle, keine Fahrzeuge mehr. Parallel dazu hat der Betreiber wegen der Kommentare im Internet Anzeige erstattet. Er fühlt sich beleidigt und