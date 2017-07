Von Hermann Neu





Stuttgart/Münchberg - Als Konsequenz des verheerenden Busunglücks auf der A 9 bei Münchberg in Nordbayern mit 18 Toten denkt die baden-württembergische Landesregierung an eine Initiative, damit das Abschalten von Notbremssystemen von Bussen und Lkw verhindert wird und Verstöße gegen diese Vorschrift bestraft werden.

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) sowie Landes-Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) äußerten sich gestern in Stuttgart in diesem Sinn. Hermann nannte es „schwer erträglich“, dass Sicherheitssysteme, die Auffahrunfälle verhindern, aus Bequemlichkeitsgründen abgeschaltet werden können. Notbremssysteme bei zu geringem Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug sind für Busse und Lastwagen seit 2015 vorgeschrieben. Sie können jedoch abgeschaltet werden. Laut Strobl kommt dies häufig vor, weil die Fahrer beispielsweise zum Überholen den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug verkürzen und danach auch mit relativ geringem Abstand wieder einscheren. Um solche Unfälle zu vermeiden, seien nicht abschaltbare Notbremssysteme wichtig, die auf Stau-Enden reagierten, sagte auch Professor Hermann Winner, Experte für Autonomes Fahren an der TU Darmstadt.

„Nur weil man glotzen muss“

Auch die weitere Verschärfung des Vorgehens gegen Gaffer nach Unfällen bleibt ein Thema. Hermann erklärte, die Vorschriften seien zwar soeben verschärft worden. Sollte dies aber gegen Gaffer nicht helfen, müssten sie noch härter werden. Strobl sagte, er könne sich dem „nur anschließen“. Er habe „Null Komma Null Verständnis“ dafür, dass die Arbeit von Rettungskräften behindert werde, „nur weil man glotzen muss“. Auch nach dem Busunglück in Nordbayern hatten die Rettungskräfte Schwierigkeiten, zum Unglücksort zu kommen. Schaulustige blockierten die Zufahrten auf der Autobahn und bildeten keine Rettungsgasse. Die Bestimmungen waren erst zum 30. Mai verschärft worden.

Bei der Suche nach der Ursache für den verheerenden Busunfall auf der Autobahn 9 konzentrieren sich die Fahnder laut der Presseagentur dpa auf den gestorbenen Fahrer als möglichen Verursacher. Gegen andere Menschen werde nicht ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.

Geprüft würden aber auch mögliche technische Fehler. Das Unglück mit 18 Toten und 30 Verletzten nahe Münchberg in Bayern hat eine Debatte über schärfere Sicherheitsvorgaben für Busse ausgelöst. Zudem könnte nach dem Busbrand zum ersten Mal die jüngste Gesetzesverschärfung gegen Gaffer angewandt werden.

Der Reisebus mit 48 Menschen an Bord war bei sich stauendem Verkehr auf einen Sattelzug aufgefahren und sofort in Brand geraten. 18 Menschen starben in den Flammen, unter ihnen der 55 Jahre alte Fahrer. Der Firmensitz des Busunternehmens in Sachsen sei durchsucht worden, teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof mit. Dabei seien Unterlagen in Bezug auf den Bus, den Fahrer und seinen überlebenden Kollegen sichergestellt worden.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Zwei Sachverständige für Verkehrsunfälle und Brände hätten keine Hinweise darauf gefunden, dass der Reisebus schon vor dem Aufprall auf den Sattelzug gebrannt hat.

Von den 30 Verletzten hätten sieben Leichtverletzte die Krankenhäuser wieder verlassen. Bei drei der 23 Opfer, die noch in den Kliniken behandelt werden, bestehe weiterhin Lebensgefahr. Die meisten Bus-Fahrgäste kamen aus Sachsen.

Schärfere Sanktionen gegen Gaffer

Wenn Rettungskräfte zu Unfällen eilen, kann es auf Minuten ankommen. Doch immer wieder werden Polizei, Feuerwehr und Ärzte gebremst, weil ihnen der Weg versperrt ist - von neugierigen Gaffern mit gezückten Handykameras oder blockierten Rettungsgassen auf mehrspurigen Straßen. Schon vor dem schweren Busunglück mit 18 Toten auf der Autobahn 9 wurden deswegen härtere Strafen eingeführt. Über noch abschreckendere Regeln wird schon diskutiert.

Seit Ende Mai gilt es als Straftat, bei Unglücksfällen vorsätzlich Einsatzkräfte zu behindern, die Hilfe leisten oder leisten wollen. Darauf stehen nun Geldstrafe oder bis zu ein Jahr Haft. Speziell für Rettungsgassen wird gerade über weitere Sanktionen beraten - wenn Autos fahrlässig im Weg stehen bleiben, wofür bisher 20 Euro Bußgeld drohen. Es sei Zeit, „die generalpräventive Wirkung“ zu verstärken, heißt es in einer Verordnung des Bundesverkehrsministeriums, mit der sich an diesem Freitag der Bundesrat befasst.

Wer bei stockendem Verkehr auf Autobahnen oder Außerortsstraßen keine Gasse für Polizei- oder Hilfsfahrzeuge bildet, soll demnach künftig 55 Euro zahlen. Ist eine Gefährdung damit verbunden, sollen es 95 Euro sein, bei einer Sachbeschädigung bis zu 115 Euro. Aus den Ländern kommt der Ruf nach noch schärferen Sanktionen. „Mit einer drastischen Erhöhung des Bußgeldes wird besonders hervorgehoben, welche hohe Bedeutung das Bilden einer Rettungsgasse hat“, argumentiert der Innenausschuss des Bundesrats. Das Plenum der Länderkammer soll am Freitag über eine Entschließung abstimmen, wonach mindestens 105 Euro angedroht werden sollten - und maximal 165 Euro. Der Ausschuss verweist dabei auch auf das Beispiel Österreich, wo solches Fehlverhalten sogar mit bis zu 2180 Euro geahndet werde.