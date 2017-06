Leinfelden-Echterdingen (red) - Die Fluggesellschaft TAP Portugal verbindet Stuttgart und Lissabon von nun an mit zwei täglichen Nonstopflügen. In Stuttgart starten die Maschinen jeweils morgens gleich nach Betriebsstart um 6 Uhr und abends kurz nach 18 Uhr zu dem rund dreistündigen Flug in die portugiesische Hauptstadt. Eingesetzt werden Maschinen mit bis zu 106 Sitzplätzen.

Anzeige

TAP Portugal bietet vom Drehkreuz Lissabon zahlreiche Umsteigemöglichkeiten vor allem Richtung Süd- und Nordamerika sowie Afrika. Die TAP-Maschinen fliegen zum Beispiel neben São Paulo, Rio de Janeiro, Boston, Miami auch die Kapverdischen Inseln, Accra/Ghana, Luanda/Angola, Dakar/Senegal an.

Anzeige

Weitere Informationen und Buchungen unter www.flytap.com.