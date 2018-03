Stuttgart (eh) - Am Samstag spielt der VfB Stuttgart zum ersten Mal nach der Rückkehr in die Bundesliga Zuhause in der Mercedes-Benz-Arena. Rechtzeitig zur Heimpremiere gegen den FSV Mainz 05 ist das neue Stadiondach fertig - blütenweiß präsentiert sich die neue Kunststoffmembran.

Die spielfreie Zeit in den Sommermonaten wurde intensiv genutzt - termingerecht konnten die Arbeiten am Stadiondach und den Stahlträgern abgeschlossen werden. „Die Mercedes-Benz Arena schmückt nun das schönste Stadiondach in der Fußball-Bundesliga“, sind sich Stefan Heim und Martin Rau, die beiden Geschäftsführer der Stadiongesellschaft, einig.

Die