StuttgartDie Hochschule der Medien (HdM) bündelt ihre Projekte zur Künstlichen Intelligenz (KI) in einer neuen Einrichtung: dem Institute for Applied Artifical Intelligence. Es sei allerdings „kein Neuanfang, sondern ein Zusammenschluss von 15 Professoren, die sich bisher auch schon mit KI beschäftigt haben“, betonte Johannes Maucher anlässlich der Eröffnung des KI-Instituts am Donnerstag. Der Professor für Medieninformatik hat es initiiert und leitet es. Es gebe an der Hochschule der Medien schon seit mehr als zehn Jahren ein breites Angebot an Lehrveranstaltungen und Forschungsprojekten zur KI. In letzter Zeit sei das Anwendungsgebiet der KI „nahezu