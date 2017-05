Stuttgart – Nach dem letzten Spiel des VfB Stuttgart haben die Akteure in der Mercedes-Benz-Arena gewechselt: Statt Fußballern und Fans sind nun Arbeiter im Stadion. Sie tauschen in der Sommerpause das in die Jahre gekommene Membrandach aus. 9,75 Millionen Euro kostet die Ertüchtigung. Bis Anfang August soll alles fertig sein.

