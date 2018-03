StuttgartVor allen Altglascontainern der Stadt türmten sich leere Flaschen. Besonders im November und Dezember, aber auch noch im Januar kam der Dienstleister, der für die Leerung der Container in der Landeshauptstadt zuständig ist, aufgrund erkrankter Mitarbeiter mit den Leerungen nicht mehr nach. Über mehrere Wochen waren die übervollen Altglascontainer der Aufreger in der Stadt. Inzwischen hat sich das Problem weitgehend gelöst. Remondis, nach eigenen Angaben der weltweit größte Dienstleister für Recycling, Service und Wasser, hat als Konsequenz daraus künftig ein Fahrzeug mehr in Stuttgart im Einsatz.

Unabhängig von dem akuten Engpass um die