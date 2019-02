StuttgartDie Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) ändert zum 1. März ihre Konditionen für das Laden von Elektrofahrzeugen grundlegend. Der Energiekonzern war vor Jahren in der Landeshauptstadt in Vorleistung gegangen und hatte auf öffentlichen Stellplätzen über einen Gestattungsvertrag ein Ladenetz mit rund 200 Stationen aufgezogen. Nimmt man die Region dazu, betreibt die EnBW 263 Stationen. Sie hat sich damit eine starke Stellung gesichert. Wer künftig sein E-Auto oder den Plug-in-Hybrid an den EnBW-Säulen lädt, zahlt nicht mehr einen Stunden- oder Minutenpreis, sondern für die abgenommene Strommenge. Die neuen Preise: An den Wechselstromsäulen (AC)