Neue Schutzplanken für die B 10

Abschließende Bauarbeiten in den Faschingsferien – Tempolimit wird danach aufgehoben

Von heute an sollen die abschließenden Arbeiten auf der Bundesstraße 10 beginnen. Wenn die Witterung es erlaubt werden die Schutzplanken am Mittelstreifen sowie am Fahrbahnrand montiert werden.