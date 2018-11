Stuttgart (seb) - Eigentlich sollten die ausfahrenden Trittbretter den Einstieg in die neue S-Bahn vom Typ ET 430 erleichtern, das Gegenteil war jedoch der Fall. Bis sie ausgefahren waren, mussten Fahrgäste vor verschlossenen Türen warten. Die Folge: massive Verspätungen. Die Bahn kündigt nun Nachbesserungen an. Die Anfang Juli aus dem Verkehr gezogenen Züge könnten schon bald ohne das anfällige System wieder im Einsatz sein.

Am 25. April rollten die ersten von 87 bestellten Zügen durch die Region. Damals auf der Strecke der S 1 zwischen Kirchheim und Herrenberg. Die Freude über den ET 430 währte jedoch nicht lange, immer wieder