StuttgartDas städtische Klinikum am Standort Kriegsbergstraße ist seit Jahren eine Baustelle. Und seit dem Start werden von Zeit zu Zeit neue Zahlen geliefert zu den Kosten, die steigen, und zur Bauzeit, die länger wird. Das ist jetzt wieder so. Der im Bau befindliche Projektteil direkt an der Kriegsbergstraße, der die innere Abteilung und die Intensivmedizin beherbergen soll und in dem sich künftig der neue Haupteingang befinden wird, sollte nach der vorherigen Kalkulation 158,8 Millionen Euro kosten (gestartet war man einst bei 127 Millionen Euro). Nun rechnet man mit Baukosten von 174,7 Millionen Euro, das wären nochmals 15,9 Millionen Euro mehr.