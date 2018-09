Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Die Pilzernte fällt nach Auskunft des Naturschutzbundes (Nabu) in diesem Jahr landesweit sehr mager aus. «Ich denke, dass es im Wald in dieser Saison 90 Prozent weniger Pilze gibt als sonst», sagte Nabu-Pilzexperte Karl-Heinz Johe in Stuttgart. Grund dafür sei das Wetter. Pilze liebten es warm und feucht, dieses Jahr sei es aber vor allem trocken gewesen. Im vergangenen Jahr hatten Pilz-Liebhaber hingegen mehr Glück. «Das Wetter war günstiger und es regnete mehr. 2017 war eine durchschnittlich bis gute Pilzsaison», sagte Johe.