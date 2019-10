Stuttgart (dpa/lsw)Regen und viel Wind - das Wetter im Südwesten wird am Donnerstag ungemütlich. Am Vormittag ist es oft stark bewölkt, zudem sind immer wieder Schauer möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch einzelne Gewitter seien nicht ausgeschlossen. Am Nachmittag zeige sich dann häufiger die Sonne. Bis zum Abend sind im Hochschwarzwald demnach schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde möglich. Auch im Rest des Landes sei es mit Böen um die 60 Kilometer pro Stunde windig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 17 Grad.

Zum Wochenende wird es den DWD-Meteorologen zufolge noch einmal spätsommerlich warm: Bei viel Sonnenschein und heiterem Wetter werden am Sonntag Werte von bis zu 26 Grad erreicht.