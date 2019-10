StuttgartPeter Kollmannthaler ist nicht in der betroffenen Stadtbahn gewesen. Doch die Situation kann er sich lebhaft vorstellen: „Ein klassischer Fall, der zeigt, wie schmal der Grat zwischen Zivilcourage und Gefahr sein kann“, sagt er. Der Fall hatte sich vergangenen Freitag in einer Stadtbahn im Stuttgarter Süden abgespielt, als eine Frau von einer Gruppe Jugendlicher angepöbelt wurde. Eine couragierte Zeugin wollte ihr helfen und wurde selbst zum Opfer – doch wie verhält man sich in einem solchen Fall? Kollmannthaler ist Experte für solche Situationen. Der pensionierte Erste Polizeihauptkommissar war einst Leiter des Einsatztrainings bei der