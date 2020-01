Stuttgart-Vaihingen (pol)Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagabend eine 16-Jährige offenbar bewusstlos zurückgelassen, nachdem sie mit ihrem Fahrrad gegen die plötzlich geöffnete Beifahrertür des Wagens geprallt war. Die Jugendliche war nach Angaben der Polizei zwischen 17.30 Uhr und 17.55 Uhr in der Katzenbachstraße in Stuttgart Vaihingen in Richtung Büsnau unterwegs. Kurz vor der Einmündung Zum Lauchwald stand ein dunkles Auto mit Stuttgarter Kennzeichen mitten auf der Fahrbahn. Als sie mit ihrem Fahrrad rechts an dem Wagen vorbeifahren wollte, öffnete sich plötzlich die Beifahrertür.

Sie prallte dagegen, stürzte und verlor dabei das Bewusstsein. Ein 42-jähriger vorbeifahrender Radfahrer fand die bewusstlose junge Frau gegen 18 Uhr zwischen zwei Autos liegend und alarmierte den Rettungsdienst und die Polizei. Die Rettungskräfte brachten die Schülerin zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall oder das Fahrzeug gesehen haben könnten. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 an.