Stuttgart (ae) - Auch nach mehr als einer Woche wirft die Schießerei im Stuttgarter Osten noch immer Fragen auf. Ein Mann hatte die Polizei mit einer Schreckschusspistole provoziert. Ein Beamter schoss auf den 36-Jährigen, der wenig später starb (wir berichteten). Ein Amateur-Video sorgt nun für Diskussionen.

Am Mittwochabend liefen die von einem Nachbar gedrehten Aufnahmen in den Sendungen „stern-TV“ (RTL) und „Landesschau“ (Südwestfernsehen). Im Internet wird das Video seit Tagen rege angeklickt. Darin zu sehen: Der Mann liegt mit Handschellen gefesselt am Boden. Beamte stehen mit deutlichem Abstand zu dem 36-Jährigen auf dem Pflaster, keiner