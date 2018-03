Stuttgart (dpa/lsw) - Skurriles Überbleibsel einer EM-Nacht: In Stuttgart haben Fußball-Fans am Dienstagabend nach einem Autokorso in der Innenstadt bei einem Stopp ihre Fahrzeuge mitten auf der Fahrbahn stehen gelassen und das Weite gesucht. «Auch nachdem sich die Korso-Strecke wieder geleert hatte, kamen sie nicht zu ihrem Wagen zurück», berichtete die Polizei am Mittwoch. Acht Autos von mutmaßlich türkischen Korso-Teilnehmern wurden abgeschleppt.

