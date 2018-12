Stuttgart - Der Tod Anja Aicheles, die am 27. März 1987 ermordet wurde, gilt immer noch als einer der erschütterndsten Fälle in der Stuttgarter Kriminalgeschichte. Alle Ermittlungen nach dem Täter verliefen damals im Sande. 24 Jahre später keimt wieder Hoffnung bei der Polizei auf. Ende 2008 wurde eine DNA-Spur des mutmaßlichen Täters entdeckt. Ganz in der Nähe zu ihrer elterlichen Wohnung hatte die Polizei die 17 Jahre alte Anja Aichele drei Tage nach ihrem Verschwinden am 27. März 1987 tot aufgefunden. Die Schülerin des Elly-Heuss-Knapp-Gymnasiums wurde auf dem Nachhauseweg vor einem