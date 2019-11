Stuttgart (dpa/lsw)Baden-Württembergs Antisemitismusbeauftragter Michael Blume will «N wie Nathan» wieder in die offizielle deutsche Buchstabiertafel zurückholen. Das fordert er in einem Brief an das Deutsche Institut für Normung (DIN), der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Derzeit heißt es offiziell «N wie Nordpol». Blume fordert eine entsprechende Überarbeitung der sogenannten Norm DIN 5009, die Diktierregeln festlegt. Zur Eröffnung der jüdischen Kulturwochen in Stuttgart am Montagabend wollte Blume sich auch öffentlich für die Änderung aussprechen. Der Zentralrat der Juden unterstützt die Initiative und fordert eine Befreiung von «der