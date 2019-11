Stuttgart (dpa) Die Polizei hat in Stuttgart zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Die beiden 21 und 22 Jahre alten Männer sollen in der Innenstadt Kokain verkauft haben, die Rede ist von mehreren Hundert Fällen. Bei zwei Wohnungsdurchsuchungen in Stuttgart-Süd und in Sindelfingen fanden die Ermittler mehr als ein halbes Kilo mutmaßliches Kokain, fast vier Kilogramm Haschisch, zwei Schreckschusswaffen sowie mehrere Tausend Euro Bargeld, das vermutlich aus den Drogengeschäften stammt. Die beiden Männer wurden am Dienstag festgenommen und sitzen nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach war nach mehreren