Stuttgart (dpa/lsw)Wegen des Verdachts, illegal mit Arzneimitteln gehandelt zu haben, ist in Stuttgart ein 41 Jahre alter Mann festgenommen worden. Bei einer Kontrolle am Mittwoch entdeckten die Beamten in den Taschen des 41-Jährigen verschreibungspflichtige Medikamente und mutmaßlich gefälschte Arzneirezepte. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w