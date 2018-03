Stuttgart (dpa) Zerstören die Eselstute Elisabeth und ihre Herde aus einem weiteren Esel, Ponys und Schafen eine schützenswerte Wiese am Schopflocher Torfmoor? Diese Frage könnte am Donnerstag (13.30 Uhr) vom Landgericht Stuttgart ein für alle Mal geklärt werden. Ein Berufungsprozess ist auf der Zielgeraden, die Entscheidung nah. Das Wirte-Paar des Landgasthofs Albengel wehrt sich seit Jahren gegen das Verbot der Tierhaltung auf einer mageren Flachlandmähwiese, die aufgrund ihres Artenreichtums geschützt ist. Ihre Berufung richtet sich gegen ein Urteil des Amtsgerichts Kirchheim, nach dem Esel & Co. von der Weide müssen und die Wirte wegen «Gefährdung