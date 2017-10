Anzeige

Stuttgart/Freiburg (dpa/lsw) - Unter dem Motto «Gute Nachbarschaft - bessere Gesellschaft» öffnen am Dienstag beim «Tag der offenen Moschee» zahlreiche islamische Gebetshäuser im Südwesten. Deutschlandweit rechnen die Moscheen und Gemeindezentren mit 100.000 Besuchern. Der «Tag der offenen Moschee» wird von den muslimischen Verbänden alljährlich am 3. Oktober ausgerichtet. Er soll Interessierten den Islam und die Muslime näherbringen. Mehr als 1.000 Moscheen nehmen nach Angaben der Veranstalter bundesweit an der Aktion teil. Angeboten werden Führungen, Vorträge, Ausstellungen und Bücherbasare. Es gibt auch Einladungen zum Essen.

Im Südwesten beteiligen sich unter anderem Moscheen in Freiburg, Karlsruhe, Mannheim, Rastatt und Stuttgart. Das Veranstaltungsdatum soll die Zugehörigkeit der Muslime zu Deutschland symbolisieren. Seit 1997 gibt es den «Tag der offenen Moschee».