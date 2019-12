StuttgartSeit Wochen wirbt die Islamische Gemeinschaft in Wangen auf ihrer Facebook-Seite für das Seminar in ihrer Moschee in der Kesselstraße 27 an diesem Samstag und Sonntag: „Sira-Schulung: Eine intensive Schulung zur Biografie des Propheten Mohammed.“ Und die drei Referenten haben es in sich. Sie werden nämlich dem Netzwerk der extremistischen Muslimbruderschaft (MB) zugerechnet. Taha Amer ist Vorsitzender des Rats der Imame und Gelehrten (RIGD). Der Rat wird seit Jahren vom hessischen Verfassungsschutz beobachtet. Außerdem sprechen Taha Ali Zeidan und Ali Khaled, ebenfalls aus dem MB-Geflecht.

