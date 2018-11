StuttgartEin Gefühl „wie kurz vor Weihnachten“ beschleicht Jürgen Langerfeld, wenn er zurzeit durchs Stage-Palladium-Theater geht. In einer Woche, am 15. November, hat in Möhringen „Anastasia – das Broadway Musical“ seine Deutschland-Premiere. Und Langerfelds Job als Sprecher der beiden Stuttgarter Theater von Stage Entertainment ist es an diesem Mittwoch, der Presse zu zeigen, dass das Bühnenbild und die Kostüme für die erste Vorstellung bereit sind.

Auch bei den Proben läuft offenbar alles im Zeitrahmen. Der anfängliche „Ameisenhaufen“, wie ihn der Produzent für den Aufbau der Show, Moritz Scherberich, nennt, hat sich geordnet. Inzwischen proben