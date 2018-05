StuttgartDer Skandal um Untreue, Betrug und Bestechung am Stuttgarter Klinikum wird zu einem Problem für die Grünen in Stadt und Land. Nach der Festnahme des ehemaligen Chefs der Auslandsabteilung (IU) am Klinikum, Andreas Braun, der von 1999 bis 2006 Landeschef der Grünen war, stehen nun zwei Spitzenpolitiker der Grünen im Mittelpunkt der politischen Aufarbeitung der Affäre. Klaus-Peter Murawski war von 1996 bis 2011 Krankenhausbürgermeister in Stuttgart, er dient heute Winfried Kretschmann als Chef der Staatskanzlei. Werner Wölfle folgte Murawski 2011 ins Amt des Krankenhausbürgermeisters, ehe er 2016 ins Sozialressort wechselte.

