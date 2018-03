(red) - Existenzgründer sind ein wichtiger Motor für die Wirtschaft. Mit Eigeninitiative und Risikobereitschaft setzen sie neue Ideen um, schaffen Arbeitsplätze und sorgen für Wettbewerb. Mit 21 395 Gründungen waren im dritten Quartal 2010 über zwei Drittel der Gewerbeanmeldungen in Baden-Württemberg Neugründungen. In Stuttgart kümmert sich die Wirtschaftsförderung darum, dass der Start in die neue berufliche Existenz auch ein Erfolg wird.

Gute Beratung ist zwar kein Garant, aber ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Gründung. Denn wer sein berufliches Schicksal selbst in die Hand nimmt, betritt häufig Neuland - und lernt