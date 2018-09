Stuttgart - Mit langem Mantel, Hut und trauriger Miene kommt er in die Tanzschule, wo gerade fleißig geübt wird. Seit gestern ist er Witwer. Heimtückisch wurde seine Frau, eine Top-Amateurtänzerin, ermordet - mit einer präparierten Steckdose, die einen tödlichen Stromschlag zur Folge hatte. Nun steht er da am Ort des Geschehens in der Tanzschule und das Leben der anderen Tänzerinnen und Tänzer geht den gewohnten Lauf - der Konkurrenzkampf zwischen den Stuttgarter Tanzschulen tobt und das beste Tänzerpaar wird gesucht.

Der scheinbar trauernde Witwer ist Schauspieler Peter Kremer in der