StuttgartSchon der Begriff City-Trees klingt sehr nach Marketingdeutsch: Eigentlich handelt es sich schlicht um Sitzbänke mit einer überdimensionierten Mooswand im Rücken. Über die Sinnhaftigkeit der drei sogenannten City-Trees, die vor zwei Monaten in Stuttgart in der Esslinger Straße beim Schwabenbräu-Hochhaus aufgestellt worden sind, die aber mit Bäumen so gar nichts gemein haben, gehen die Ansichten weit auseinander. Umweltexperten halten die von der Herstellerfirma Green City Solutions behauptete luftfilternde Wirkung für nicht belastbar, und die Fraktionsgemeinschaft SÖS/Linke-plus im Rathaus hält die 30 000 Euro pro Exemplar für pure