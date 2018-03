Stuttgart (red) - Der am Donnerstag beim Verwaltungsgericht Stuttgart eingegangene Eilantrag gegen die Verlegung der Montags-Demos hat Erfolg. Die 5. Kammer hat gestern dem Eilantrag gegen die Verlegung des Veranstaltungsortes in die Lautenschlager Straße stattgegeben (Aktenzeichen 5 K 4870/13). Dies begründete das Gericht im Wesentlichen damit, dass die Landeshauptstadt die Nutzung des Arnulf-Klett-Platzes wegen der von ihr festgestellten Störungen der Verkehrssicherheit durch die Montagsdemos voraussichtlich zu Recht untersagt habe. Jedoch erweise sich die Verlegung in die Lautenschlagerstraße als Alternative für die Auftaktkundgebung