Stuttgart (red) - Wie die Polizei gestern bekannt gegeben hat, wurde schon am Donnerstag, 27. Juli, am Kernerplatz in der Nähe des Generalkonsulats der Republik Türkei ein 33-Jähriger festgenommen, der betrunken auf einer Bank geschlafen hat. Der Mann war stark alkoholisiert, wirkte verwahrlost und war nur nach mehreren Versuchen wach zu bekommen. Die Situation verschärfte sich allerdings erst, als die Beamten ihn kontrollierten. In einer Tasche des Mannes entdeckten sie ein spitzes Küchenmesser. Außerdem standen neben der Bank zwei Bierflaschen. Diese waren laut kriminaltechnischer Ermittlungen mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllt. Laut den polizeilichen Ermittlungen hat sich der Mann schon seit einigen Wochen in der Stuttgarter Obdachlosenszene aufgehalten. Der 33-Jährige ist türkischer Abstammung und wies sich mit einem holländischen Pass aus.

Was der Mann mit dem Küchenmesser und den Molotowcocktails vor hatte und weshalb er sich derzeit in Stuttgart aufhält, bleibt unklar, da der Mann die Aussage verweigerte. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Der 33-Jährige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.