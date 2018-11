Mobbing im Netz trifft vor allem Mädchen

Uni Hohenheim erforscht Cyber-Mobbing an Stuttgarter Schulen - Jeder Fünfte hat bereits Erfahrungen gemacht

Stuttgart (red) - Forscher der Universität Hohenheim wollen dem Cyber-Mobbing an Schulen auf den Grund gehen. Zwar wird das Thema schon lange öffentlich diskutiert, doch wissenschaftliche Studien fehlten bislang meist. Die Wissenschaftler werden drei Jahre lang Schüler an mehreren Dutzend Schulen in Stuttgart befragen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft unterstützt das Projekt mit 250 000 Euro.