Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Mitarbeiter des baden-württembergischen Innenministeriums soll in seiner Freizeit Menschen bei der Flucht aus IS-Gebieten unterstützen - deswegen sieht die FDP-Fraktion im Landtag Aufklärungsbedarf. Deren rechtspolitischer Sprecher, Nico Weinmann, forderte am Sonntag Informationen, wie und wann das Innenministerium über die Aktivitäten ihres Mitarbeiters informiert war. „Der Fall hat eine gewisse Brisanz, wenn jemand aus dem Innenministerium, der Zugang zu gewissen Informationen hat, sich in seiner Freizeit als Fluchthelfer betätigt“, sagte Weinmann. Über den Fall hatten der SWR und der „Spiegel“ zuerst berichtet.

Das Innenministerium sieht keine Kollision mit dem Hauptamt des wissenschaftlichen Referenten in dem im Dezember 2015 gegründeten „Kompetenzzentrum zur Koordinierung des Präventionsnetzwerks gegen (islamistischen) Extremismus in Baden-Württemberg“ (KPEBW). Vorsitzender des aus 13 Mitgliedern bestehenden Lenkungsausschusses ist der Staatssekretär im Innenministerium, Martin Jäger.

Anzeige