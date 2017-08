Von Sebastian Steegmüller





Stuttgart - Ab morgen verwandelt sich der Markt- und Schillerplatz sowie die Kirchstraße bis zum 10. September wieder in eine gemütliche Laubenstadt. Für Freunde edler Tropfen ist ein Besuch des 41. Stuttgarter Weindorfs Pflicht. Zwölf Tage lang können sich die Gäste von 30 Wengerter- und Wirtsfamilien und den Süßwarenspezialisten kulinarisch verwöhnen lassen. Rund 800 000 Besucher werden erwartet, wie schon bei vergangenen Großveranstaltungen werden daher die Sicherheitsvorkehrungen erhöht.

Die Aufbauarbeiten für die 41. Auflage des Weindorfs befinden sich auf der Zielgeraden: Tische werden abgeschliffen, Bänke aufgebaut, Lampen aufgehängt und die Lauben mit Blumen dekoriert. „Wir liegen im Zeitplan“, sagt Manfred Strauß, der beim Verkehrsverein für die Logistik verantwortlich ist. Trotz der großen Hitze, die derzeit in der Innenstadt herrscht, werde man rechtzeitig fertig.

Werner Koch, der Vorsitzende von Pro Stuttgart, hofft beim Blick in Richtung Himmel, dass die Temperaturen gemäß der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes etwas zurückgehen. Am Mittwoch bei der Eröffnungsfeier müsse man wohl noch etwas schwitzen, danach solle es angenehmer werden. „Das wäre uns und auch den Wirten sehr recht. Letztes Jahr war es insgesamt zu heiß.“ Der ehemalige Leiter des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes ist überzeugt, dass das Wetter in diesem Jahr mitspielt und „das Weindorf einmal mehr zu einem Besuchermagnet wird“.

Damit es in der Laubenstadt, wie schon in den vergangenen Jahren, friedlich bleibt, hat Pro Stuttgart in enger Abstimmung mit den städtischen Behörden und dem Polizeipräsidium Stuttgart an einem „ausgeklügelten Sicherheitskonzept“, so der Veranstalter, gearbeitet. Bärbel Mohrmann, die neue Geschäftsführerin des Verkehrsvereins, betont, dass man den privaten Sicherheitsdienst verdoppelt habe. Obwohl es keine konkrete Bedrohungslage gebe, werde die Polizei, wie schon bei anderen Veranstaltungen zuvor in der Innenstadt, die Zahl der Einsatzkräfte - sowohl in Uniform als auch in zivil - deutlich erhöhen. Außerdem würden morgen noch Beton-Absperrungen aufgestellt. Auch der Lieferverkehr werde, beispielsweise mit Listen von Autokennzeichen, stärker überprüft. „Ich habe keinerlei Furcht oder Angst“, so Mohrmann. „Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es aber nicht“, fügt Koch hinzu. Denn während bei der Eröffnungsfeier im Innenhof des Alten Schlosses noch Einlass- und Taschenkontrollen durchgeführt werden, seien diese in der Laubenstadt selbst nicht möglich. „Schließlich handelt es sich um öffentlichen Raum, in dem nicht nur Weindorf-Besucher unterwegs sind.“

Wie schon in den vergangenen Jahren werden auf dem Weindorf wieder mehr als 500 verschiedene Weine angeboten - mit stabilen Preisen. „Ein gutes Viertele bekommt man auch schon unter fünf Euro“, sagt Mohrmann, die bei den Kontrollen ähnlich streng ist wie ihr Vorgänger Axel Grau. „Fusel akzeptieren wir nicht.“ Auch beim Essen habe man genau hingeschaut, Speisen kontrolliert und die Wirte darauf aufmerksam gemacht, dass „schwäbische Gerichte im Fokus stehen“. Hamburger mit Pommes suche man vergebens. Dafür habe man beim Flammkuchen oder dem Schweizer Wurstsalat mal ein Auge zugedrückt.

Wer jetzt Hunger bekommen hat und einen Platz in einer Laube reservieren will, sollte sich beeilen. „Die Nachfrage, auch von Firmen, ist riesig.“ Da die Wirte nur eine gewisse Zahl an Plätzen blockieren dürfen, könne man aber auch ohne Reservierung sein Glück versuchen. Die Laube „Neckartäle“ von Alexander Harsch brauchen die Besucher dabei jedoch nicht mehr ansteuern. „Er hat im letzten Jahr schon angekündigt, dass er altersbedingt aufhören wird“, sagt Koch. Die zwei freien Lauben in der Kirchstraße wurden jedoch nicht neu vergeben, sondern unter den direkten Nachbarn - der Zaißerei und der Weinlaube Ruoff - aufgeteilt. „Dort war es in den vergangenen Jahren doch sehr beengt“, so Koch.

