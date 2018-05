StuttgartGut drei Monate ist es her, dass sich Hans-Otto Tropp, der bisherige Leiter des Stuttgarter Gesundheitsamts, in den Ruhestand verabschiedet hat. Für manchen der 171 Mitarbeiter kam das zu diesem Zeitpunkt durchaus überraschend. Seither war die Stelle unbesetzt. Doch jetzt soll es eine neue Amtsleitung geben. An diesem Donnerstag steht die Wahl des künftigen Chefs im Gemeinderat auf der Tagesordnung.

Die dürfte jedoch ziemlich eindeutig sein. Denn es gibt nur einen Bewerber. Einzig verbliebener Kandidat ist Stefan Ehehalt, bisher Abteilungsleiter Kinder-, Jugend- und Zahngesundheit sowie Gesundheitsförderung und soziale Dienste.