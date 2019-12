StuttgartAls Nadine Berneis am 23. Februar 2019 im Europa-Park in Rust ihren Eröffnungslauf beim Miss-Germany-Finale startet, tut sie das in der Gewissheit, dass sie so gut wie keine Chance auf den Sieg hat. „Für mich war es schon ein Sieg, dass ich das dreiwöchige Vorbereitungscamp mitmachen konnte“, sagt Berneis und erinnert sich, wie einige Konkurrentinnen sie mit ihrem Bewegungstalent beeindruckt hatten. Druck durch eigene Erwartungen kam gar nicht erst auf. „Ich habe das Ganze auf Fuerteventura und in Rust einfach genossen“, sagt die Frau mit der markanten Zahnlücke, die vielleicht als Gruppenälteste mit ihren damals 28 Jahren etwas gelassener als