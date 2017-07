Stuttgart (dpa/lsw) - Das baden-württembergische Sozialministerium hat den Startschuss gegeben für das bundesweit einzigartige Projekt der Integrationsmanager. Von kommender Woche an können Landkreise und Kommunen eine entsprechende Förderung beantragten, teilte Minister Manne Lucha (Grüne) am Freitag mit. „Die Geflüchteten sind inzwischen in den Kommunen angekommen, deshalb ist es wichtig, dass sie nun ordentlich integriert werden“, sagte er. Bei dem Projekt sollen landesweit rund 1000 solcher Manager den Flüchtlingen bei allen Fragen rund um Integration zur Seite stehen. Dafür stellt das Land in den nächsten zwei Jahren rund 116 Millionen Euro bereit.

