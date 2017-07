Stuttgart (lsw) - Auf die Landesministerien warten schwere finanzpo­litische Entscheidungen. Die Haushaltskommission der grün-schwarzen Landesregierung machte gestern in Stuttgart klar, dass die zusätzlichen Ausgabenwünsche in Höhe von 3,5 bis 3,6 Milliarden Euro im geplanten Doppelhaushalt 2018/2019 nicht zu verwirklichen sind. Das Gremium beauftragte Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) nach Angaben aus Kommissionskreisen per Beschluss damit, die Summen in weiteren Gesprächen zu drücken und die Ausgabenwünsche zu priorisieren. Die bisherigen Ausgabenwünsche übersteigen die verfügbaren Mittel um das Dreifache. Zum Thema Schuldenabbau fasste die Kommission zunächst keinen Beschluss. Finanzministerin Sitzmann hatte vorgeschlagen, im Doppeletat 2018/2019 mindestens 200 Millionen Euro an Krediten zu tilgen. Die Regierungsfraktionen hatten geraten, mit 200 Millionen Euro (Grüne) beziehungsweise 250 Millionen Euro (CDU) in die Schuldentilgung einzusteigen. Beide Fraktionen machen den Abbau weiterer Kredite von der Steuerschätzung im November abhängig. Daher wird die Entscheidung zur Höhe des Schuldenabbaus wohl erst im Herbst fallen. Das Land hat Schulden in Höhe von 47 Milliarden Euro.

